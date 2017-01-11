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Рубрика: Новости Мариуполя
11-01-2017, 20:03
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В секторе «Мариуполь» на линии огня оказались 6 населенных пунктов

По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении продолжились обстрелы украинских позиций.

Так, из гранатометов и стрелкового оружия велся огонь по укреплениям ВСУ в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Новогригорьевка, Широкино, Талаковка, Марьинка.

Кроме того, по Марьинке открывались обстрелы из вооружения БТР.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»