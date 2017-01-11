В зоне АТО ударили из артиллерии и минометов, есть раненые

Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня, 11 января, на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня.



На Луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии ударили по Троицкому, из 120- и 82-миллиметровых минометов и гранатометов - по Новозвановке и Троицкому. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов стреляли по Крымскому.



На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов велся огонь в районе Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции вблизи Авдеевки и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер.



В результате боевых действий 1 военный получил ранения.