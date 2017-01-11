vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1607 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
11-01-2017, 20:31
Просмотров: 321
Комментариев: 0
[Видео]

В зоне АТО ударили из артиллерии и минометов, есть раненые

Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня, 11 января, на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня.

На Луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии ударили по Троицкому, из 120- и 82-миллиметровых минометов и гранатометов - по Новозвановке и Троицкому. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов стреляли по Крымскому.

На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов велся огонь в районе Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции вблизи Авдеевки и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер.

В результате боевых действий 1 военный получил ранения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В секторе «Мариуполь» на линии огня оказались 6 населенных пунктов

Обстрелы велись из гранатометов и стрелкового оружия


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»