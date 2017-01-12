Ночью жилой сектор Красногоровки попал под минометный огонь. Обстрел начался с 23:00. Есть раненые среди местного населения. Об этом на странице в Фейсбуке сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
«В результате прямого попадания в жилой пятиэтажный дом по ул. Суворова, получил тяжёлое ранение мужчина 1950 г.р. Сотрудники полиции оказывают медицинскую помощь», - написал он.
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Рубрика: Новости Донбасса
12-01-2017, 08:06
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Минометный удар по Красногоровке: тяжело ранен мирный житель
Ночью жилой сектор Красногоровки попал под минометный огонь. Обстрел начался с 23:00. Есть раненые среди местного населения. Об этом на странице в Фейсбуке сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»