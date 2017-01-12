vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1580 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
12-01-2017, 08:06
Просмотров: 1301
Комментариев: 0

Минометный удар по Красногоровке: тяжело ранен мирный житель

Ночью жилой сектор Красногоровки попал под минометный огонь. Обстрел начался с 23:00. Есть раненые среди местного населения. Об этом на странице в Фейсбуке сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«В результате прямого попадания в жилой пятиэтажный дом по ул. Суворова, получил тяжёлое ранение мужчина 1950 г.р. Сотрудники полиции оказывают медицинскую помощь», - написал он.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»