Жесткий обстрел промзоны Авдеевки: перебита ЛЭП, обесточена фильтровальная станция

Район Авдеевки накрыли минометным огнем. Повреждена одна из двух линий электропередач и обесточена Донецкая фильтровальная станция. Есть угроза, что жители останутся без воды. Об этом сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов в Фейсбуке.



"Что-то тяжёлое прилетало и приземлялось совсем рядом с заводом. Одна из двух оставшихся линий электропередач перебита, ДФС обесточена", - написал он.



Информацию об обстреле промзоны также сообщил координатор "Стоп Террор" Семен Кабакаев.



"Сейчас боевики открыли огонь по промзоне Авдеевка. Работают из 120мм и 152мм орудий. Стрелковое и гранатометы не прекращаются. Жесткий обстрел начался час назад, наши пока молчат в ответ. Огонь ведут из Макеевки и Ясиноватой", - написал он, и позже добавил, что украинские военные были вынуждены открыть ответный огонь в сторону огневых позиций противника.