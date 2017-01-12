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Рубрика: Новости Донбасса
12-01-2017, 08:29
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Жесткий обстрел промзоны Авдеевки: перебита ЛЭП, обесточена фильтровальная станция

Район Авдеевки накрыли минометным огнем. Повреждена одна из двух линий электропередач и обесточена Донецкая фильтровальная станция. Есть угроза, что жители останутся без воды. Об этом сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов в Фейсбуке.

"Что-то тяжёлое прилетало и приземлялось совсем рядом с заводом. Одна из двух оставшихся линий электропередач перебита, ДФС обесточена", - написал он.

Информацию об обстреле промзоны также сообщил координатор "Стоп Террор" Семен Кабакаев.

"Сейчас боевики открыли огонь по промзоне Авдеевка. Работают из 120мм и 152мм орудий. Стрелковое и гранатометы не прекращаются. Жесткий обстрел начался час назад, наши пока молчат в ответ. Огонь ведут из Макеевки и Ясиноватой", - написал он, и позже добавил, что украинские военные были вынуждены открыть ответный огонь в сторону огневых позиций противника.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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