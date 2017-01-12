По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении ситуация оставалась напряженной.
Активно обстреливали приморские рубежи линии фронта на участке Широкино-Павлополь-Талаковка. Здесь применялись гранатометы и стрелковое оружие. Огонь также велся по Гранитному и Новогригорьевке.
Кроме того, из 120 и 82 миллиметровых минометов обстреливали Красногоровку и Марьинку.
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Рубрика: Новости Мариуполя
12-01-2017, 08:45
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Подступы к Мариуполю активно обстреливают: под прицелом приморские рубежи
По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении ситуация оставалась напряженной.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»