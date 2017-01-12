По информации пресс-центра АТО, за минвушие сутки на Донбассе зафиксировано 62 нарушения режима прекращения огня. Обстрелы активизировались вдоль всей линии фронта.
На Луганском направлении по позициям в районеТроицкого ударили из 122 миллиметровой артиллерии. Кроме того, из 120 и 82 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем стреляли по Новозвановке и Троицкому. Вблизи Крымского велся огонь из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов, а у Станицы Луганской - из стрелкового оружия.
На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов обстреливали позиции в районе Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого. Кроме этого, из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Авдеевке, Майорску, Северному, Новоселовке Второй, Железному, Верхнеторецкому и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер, а по Авдеевке - БМП.
В результате боевых действий 1 военный погиб, 4 - получили ранение, 1 - травмирован.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- «Горячая» ночь в зоне АТО: огонь активизировался по всему фронту, один военный убит, есть раненые
«Горячая» ночь в зоне АТО: огонь активизировался по всему фронту, один военный убит, есть раненые
По информации пресс-центра АТО, за минвушие сутки на Донбассе зафиксировано 62 нарушения режима прекращения огня. Обстрелы активизировались вдоль всей линии фронта.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Подступы к Мариуполю активно обстреливают: под прицелом приморские рубежи
Ситуация остается неспокойной
Жесткий обстрел промзоны Авдеевки: перебита ЛЭП, обесточена фильтровальная станция
Снаряд упал недалеко от Авдеевского коксохимического завода
Редакция «Мариупольских новостей»