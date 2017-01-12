После обстрела Авдеевки для жителей введена почасовая подача воды, тепло в дома подает АКХЗ

Как мы уже писали, вчера обстрели район Авдеевки, была перебита одна из ЛЭП, Донецкая фильтровальная станция обесточена.



В результате ограничена подача воды в Авдеевку. Ее будут давать по часам еще несколько дней. Об этом заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



По его словам, местная администрация уже подала заявку в СЦКК на ремонт поврежденных электросетей. "В ближайшее время ожидаем, что выйдем на ремонт. Наша сторона уже дала разрешение, ожидаем разрешения с российской стороны. Надеюсь, здравого смысла хватит и обстреливать ремонтников не будут", – добавил Жебривский.



Он также отметил, что Авдеевский коксохимический завод подключил одну из батарей, и в домах жителей Авдеевки есть тепло.