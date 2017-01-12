Как мы уже писали, вчера обстрели район Авдеевки, была перебита одна из ЛЭП, Донецкая фильтровальная станция обесточена.
В результате ограничена подача воды в Авдеевку. Ее будут давать по часам еще несколько дней. Об этом заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
По его словам, местная администрация уже подала заявку в СЦКК на ремонт поврежденных электросетей. "В ближайшее время ожидаем, что выйдем на ремонт. Наша сторона уже дала разрешение, ожидаем разрешения с российской стороны. Надеюсь, здравого смысла хватит и обстреливать ремонтников не будут", – добавил Жебривский.
Он также отметил, что Авдеевский коксохимический завод подключил одну из батарей, и в домах жителей Авдеевки есть тепло.
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После обстрела Авдеевки для жителей введена почасовая подача воды, тепло в дома подает АКХЗ
Как мы уже писали, вчера обстрели район Авдеевки, была перебита одна из ЛЭП, Донецкая фильтровальная станция обесточена.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»