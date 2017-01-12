Изменения для переселенцев - что постановил Кабмин

Кабинет Министров Украины в декабре 2016 года принял постановление № 964, которым внес изменения в предыдущие документы, касающиеся внутренне перемещенных лиц. Из ключевого - изменения в порядке оформления и выдачи справки ВПЛ, порядке назначения и выдачи социальных выплат.



О законодательных новшествах рассказали юристы одного из благотворительных фондов.



Оформление и выдача справки.



Отныне, если переселенец меняет жилье в пределах района, ему не нужно оформлять новую справку. Достаточно сообщить о переезде в управление труда и социальной защиты населения лично или по телефону.



Назначение выплат.



Переселенцу, который находится на учете в территориальном центре социального обслуживания, или учится в детском саду, школе, техникуме или вузе, не надо составлять акт обследования материально-бытовых условий, чтобы получить социальные выплаты. УТСЗН сам направляет в соответствующее учреждение запрос, чтобы подтвердить пребывание или учебу переселенца в этом заведении. После подтверждения переселенцу могут восстановить соцвыплаты.



Доставка выплат.



Переселенцы-инвалиды I группы и те, кто нуждается в постоянной посторонней помощи, могут получать выплаты по фактическому месту жительства, прямо дома. Доставку выплат должен обеспечить «Ощадбанк».



Штамп регистрации.



Постановление возвращает правило, согласно которому сведения о регистрации места пребывания вносятся в справку ВПЛ. Но есть правовая коллизия. В порядок оформления и выдачи справки переселенца и утвержденную форму этой справки соответствующие изменения до сих пор не внесены. Поэтому справка без указанного штампа все еще должна быть действительной.