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Рубрика: Новости Мариуполя
12-01-2017, 10:12
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Мариупольцев приглашают на праздничный концерт «Зажги свечу на Рождество»

В Мариуполе 14 января состоится праздничный концерт «Зажги свечу на Рождество». Он начнется в 17:00 в ДК Металлургов, сообщили в пресс-службе горсовета.

В программе примут участие победители городского фестиваля-конкурса «Дивосвіт народної творчості», лауреат Международных конкурсов (Венгрия, Германия, Греция, Болгария) образцовый оперный театр «Щедрик». Гости праздника – студенты аматорского театра «На сходах» Украинского католического университета.

В фойе ДК Металлургов будет представлена рождественская выставка работ мастеров народного творчества.

Мариупольцев и гостей города приглашают на концерт. Вход свободный.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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