Раненый во время обстрела житель Красногоровки находится в удовлетворительном состоянии

Раненый в результате обстрелов житель Красногоровки находится в удовлетворительном состоянии. По факту открыто уголовное производство по статье "Террористический акт". Об этом сообщил глава ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.



Жена пострадавшего до сих пор в шоке от случившегося.



"Я в 23:30 легла спать. Еще не заснула, слышу бах. У меня голова – то жарко, то холодно, и я укрываюсь одеялом, если бы его не было, то и меня бы не было – вон оно лежит изрубленное. Слышу, он закричал, правая нога нормальная, а левая розволочена, и кровь фонтаном, и вот эта болванка рядом. Я ему перевязала ногу, уже навыки есть, и стала звонить 103, но 103 не берет. Я тогда позвонила по номеру полиции, и они уже прибежали, вызвали скорую", - цитирует 112.ua слова женщины.