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Рубрика: Новости Украины и мира
12-01-2017, 11:17
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Запущен реестр должников по «коммуналке»: кто туда попадет

В Украине начал работу Единый реестр должников. Его запустили 5 января, сообщает пресс-служба Минюста.

В эту базу попадут неплательщики, в отношении которых открыто исполнительное производство. Среди них могут быть как физические лица, так и частные предприятия.

Чтобы узнать необходимую информацию, нужно знать имя, фамилию, отчество, дату рождения и номер идентификационного кода, либо регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов.

В то же время не подлежат внесению сведения о должниках:

  • которые являются государственными органами, органами местного самоуправления;
  • не имеющих задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более трех месяцев;
  • по решению неимущественного характера.

Сведения о должнике будут исключаться из реестра одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства.

Отмечается, что данный реестр призван вскрыть всех неплательщиков за «коммуналку» и таким образом решить проблемы, связанные с продажей и переоформлением недвижимости. По словам экспертов, в первую очередь он поможет нотариусам и регистраторам, которые обязаны при проведении сделок перепроверять, есть ли должник в этом реестре.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»