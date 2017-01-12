Запущен реестр должников по «коммуналке»: кто туда попадет

В Украине начал работу Единый реестр должников. Его запустили 5 января, сообщает пресс-служба Минюста.



В эту базу попадут неплательщики, в отношении которых открыто исполнительное производство. Среди них могут быть как физические лица, так и частные предприятия.



Чтобы узнать необходимую информацию, нужно знать имя, фамилию, отчество, дату рождения и номер идентификационного кода, либо регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов.



В то же время не подлежат внесению сведения о должниках:

которые являются государственными органами, органами местного самоуправления;

не имеющих задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более трех месяцев;

по решению неимущественного характера.

Сведения о должнике будут исключаться из реестра одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства.



Отмечается, что данный реестр призван вскрыть всех неплательщиков за «коммуналку» и таким образом решить проблемы, связанные с продажей и переоформлением недвижимости. По словам экспертов, в первую очередь он поможет нотариусам и регистраторам, которые обязаны при проведении сделок перепроверять, есть ли должник в этом реестре.