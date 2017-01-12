В Мариуполе внедряется пилотный проект: за безопасностью детей будут следить видеокамеры

В Мариуполе в рамках развития города на уровне района внедряется пилотный проект, который позволит следить за безопасностью детей онлайн. Об этом на совещании в областном главке полиции рассказал глава администрации Кальмиусского района Александр Царек.



"Мы планируем установить камеры в первую очередь в детских садах, школах и на спортивных площадках, чтобы родители в открытом доступе видели, где находятся их дети. Безопасность детей - это самое главное", - отметил председатель райадминистрации.



Начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что полиция полностью поддерживает этот проект. По его словам, планируется транслировать видео с этих камер в Единый аналитический сервисный центр, и дети будут находиться под круглосуточным наблюдением правоохранителей.