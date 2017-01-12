Прокуратура Донецкой области совместно с СБУ задержала гражданина, который представляясь заместителем командира одного из добровольческих батальонов, требовал от жителей деньги.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, чтобы запугать людей, псевдозаместитель командира придумывал разные поводы о привлечении к уголовной ответственности за якобы участие в ДНР. Под таким предлогом он получил от граждан денежные средства в сумме более 100 тыс. грн.
Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.189 (вымогательство) УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
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На Донетчине задержан псевдозаместитель командира добробата, который вымогал у жителей деньги
Прокуратура Донецкой области совместно с СБУ задержала гражданина, который представляясь заместителем командира одного из добровольческих батальонов, требовал от жителей деньги.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»