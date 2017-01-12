На Донетчине задержан псевдозаместитель командира добробата, который вымогал у жителей деньги

Прокуратура Донецкой области совместно с СБУ задержала гражданина, который представляясь заместителем командира одного из добровольческих батальонов, требовал от жителей деньги.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, чтобы запугать людей, псевдозаместитель командира придумывал разные поводы о привлечении к уголовной ответственности за якобы участие в ДНР. Под таким предлогом он получил от граждан денежные средства в сумме более 100 тыс. грн.



Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.189 (вымогательство) УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.



Досудебное расследование продолжается.