Пропавшие в секторе «Мариуполь» трое морпехов погибли - СМИ

Трое украинских военных, которые 8 января пропали без вести в районе линии разграничения на Мариупольском направлении, погибли. Об этом рассказал двоюродный брат одного из погибших бойцов - 23-летнего Сергея, передает ТСН.



Военные, которые связывались с родственниками бойцов, сообщили, что тела трех морских пехотинцев находятся у представителей ДНР. "Сегодня-завтра должны проводить переговоры, чтобы забрать тела", - пишет информресурс.



Еще двое погибших, по данным источников, - 30-летний Сергей и 54-летний Николай.



Как сообщалось ранее, бойцы из части морской пехоты выполняли задачи у линии разграничения, после чего не вернулись к месту расположения подразделения. Их разыскивали несколько дней.