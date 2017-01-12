Трое украинских военных, которые 8 января пропали без вести в районе линии разграничения на Мариупольском направлении, погибли. Об этом рассказал двоюродный брат одного из погибших бойцов - 23-летнего Сергея, передает ТСН.
Военные, которые связывались с родственниками бойцов, сообщили, что тела трех морских пехотинцев находятся у представителей ДНР. "Сегодня-завтра должны проводить переговоры, чтобы забрать тела", - пишет информресурс.
Еще двое погибших, по данным источников, - 30-летний Сергей и 54-летний Николай.
Как сообщалось ранее, бойцы из части морской пехоты выполняли задачи у линии разграничения, после чего не вернулись к месту расположения подразделения. Их разыскивали несколько дней.
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Пропавшие в секторе «Мариуполь» трое морпехов погибли - СМИ
Трое украинских военных, которые 8 января пропали без вести в районе линии разграничения на Мариупольском направлении, погибли. Об этом рассказал двоюродный брат одного из погибших бойцов - 23-летнего Сергея, передает ТСН.
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Редакция «Мариупольских новостей»