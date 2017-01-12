На железнодорожном вокзале Мариуполя мужчина разгуливал с охотничьим ножом

Правоохранители задержали на железнодорожном вокзале мужчину с ножом. Охотничье холодное оружие изъяли.



Как сообщили в пресс-службе полиции, мариуполец пояснил, что нашел нож в заброшенном здании в Приморском районе два недели назад и хранил при себе для самообороны, а также иногда использовал в качестве подручного средства в работе. По специальности он электрик. О том, что на ношение ножа необходимо разрешение, он не знал.

С изъятым ножом будут работать эксперты. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.263 «Ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения» УК Украины, за что предусмотрено до 3 лет лишения свободы. Мужчине 1967 года рождения, ранее не судимому, теперь придется выслушать вердикт.