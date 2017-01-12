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Рубрика: Новости Донбасса
12-01-2017, 12:50
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Топливо на исходе: «Донецкая железная дорога» может остановить пригородное сообщение

На Донетчине может остановиться движение пригородных поездов. Причина тому - нехватка топлива. Об этом сообщил начальник регионального филиала «Донецкая железная дорога» ОАО «Укрзализныци» Александр Зародов в письме директору «Укрзализныци» Войцеху Балчуну.

"По состоянию на 10.01.2017 наличие дизельного топлива в региональном филиале "Донецкая железная дорога" составляет 276 тонн, что обеспечивает 2,5 дня работы. Учитывая время на доставку топлива с места отгрузки до ТНТС (два дня), указанные остатки ставят под угрозу остановку пригородного движения, выполнения поездной, маневровой и хозяйственной деятельности и делает невозможным обеспечение топливом службы П, Е, БМЕС для выполнения неотложных работ по содержанию указанных хозяйств", - говорится в письме, опубликованном glavcom.ua.

Зародов также отметил сложность перераспределения топлива между базами и надеется, что руководство вмешается в решение данной проблемы.




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