Топливо на исходе: «Донецкая железная дорога» может остановить пригородное сообщение

На Донетчине может остановиться движение пригородных поездов. Причина тому - нехватка топлива. Об этом сообщил начальник регионального филиала «Донецкая железная дорога» ОАО «Укрзализныци» Александр Зародов в письме директору «Укрзализныци» Войцеху Балчуну.



"По состоянию на 10.01.2017 наличие дизельного топлива в региональном филиале "Донецкая железная дорога" составляет 276 тонн, что обеспечивает 2,5 дня работы. Учитывая время на доставку топлива с места отгрузки до ТНТС (два дня), указанные остатки ставят под угрозу остановку пригородного движения, выполнения поездной, маневровой и хозяйственной деятельности и делает невозможным обеспечение топливом службы П, Е, БМЕС для выполнения неотложных работ по содержанию указанных хозяйств", - говорится в письме, опубликованном glavcom.ua.



Зародов также отметил сложность перераспределения топлива между базами и надеется, что руководство вмешается в решение данной проблемы.