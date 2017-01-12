Боевые потери украинской армии за минувшие сутки озвучил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
По его словам, в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 5 – получили ранения. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
На каких участках фронта это произошло, он не уточнил.
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Рубрика: Новости Донбасса
12-01-2017, 14:00
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Минобороны: во время боёв вдоль линии фронта погиб 1 боец ВСУ, 5 - ранены
Боевые потери украинской армии за минувшие сутки озвучил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»