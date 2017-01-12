Заместитель мэра Мариуполя встретился с представителями ОБСЕ

Сегодня первый заместитель городского головы Александр Голтвенко впервые в новом году встретился с представителями ОБСЕ в Мариуполе. Он рассказал им о планах развития города на 2017 год, сообщили в пресс-службе горсовета.

«Прошлый год – год становления, учебы и наработки проектов. Благодаря чему, к 2017 году мы пришли с конкретными планами и со структурированной стратегией развития Мариуполя до 2021 года. Впервые в истории города был разработан план развития Мариуполя на пять лет», - отметил Александр Голтвенко.

На встрече также обсудили конкретные шаги по реализации плана развития и дальнейшее сотрудничество с ОБСЕ.