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Рубрика: Новости Мариуполя
12-01-2017, 14:06
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Заместитель мэра Мариуполя встретился с представителями ОБСЕ

Сегодня первый заместитель городского головы Александр Голтвенко впервые в новом году встретился с представителями ОБСЕ в Мариуполе. Он рассказал им о планах развития города на 2017 год, сообщили в пресс-службе горсовета.

«Прошлый год – год становления, учебы и наработки проектов. Благодаря чему, к 2017 году мы пришли с конкретными планами и со структурированной стратегией развития Мариуполя до 2021 года. Впервые в истории города был разработан план развития Мариуполя на пять лет», - отметил Александр Голтвенко.

На встрече также обсудили конкретные шаги по реализации плана развития и дальнейшее сотрудничество с ОБСЕ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»