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Рубрика: Новости Украины и мира
12-01-2017, 14:56
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В Украине запретили трансляцию телеканала «Дождь»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сегодня исключил телеканал «Дождь» из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.

Нацсоветом было зафиксировано размещение коммерческой рекламы, что является нарушением требований закона «О рекламе». К тому же, отмечается, что были зафиксированы нарушения Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

«В частности, телеканал транслировал сюжеты с информацией, которая свидетельствует о непризнании государственных границ и посягает на территориальную целостность Украины», - говорится в сообщении.

Член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что телеканал гарантировал соблюдение украинского законодательства, однако на практике этого не произошло. Также Костинский добавил, что журналисты телеканала регулярно нарушали украинское законодательство в вопросе Крыма.

Нацсовет обязал провайдеров в течение месяца отключить российский телеканал "Дождь".


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»