В Украине запретили трансляцию телеканала «Дождь»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сегодня исключил телеканал «Дождь» из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.



Нацсоветом было зафиксировано размещение коммерческой рекламы, что является нарушением требований закона «О рекламе». К тому же, отмечается, что были зафиксированы нарушения Закона Украины «О телевидении и радиовещании».



«В частности, телеканал транслировал сюжеты с информацией, которая свидетельствует о непризнании государственных границ и посягает на территориальную целостность Украины», - говорится в сообщении.



Член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что телеканал гарантировал соблюдение украинского законодательства, однако на практике этого не произошло. Также Костинский добавил, что журналисты телеканала регулярно нарушали украинское законодательство в вопросе Крыма.



Нацсовет обязал провайдеров в течение месяца отключить российский телеканал "Дождь".