Наступили нелёгкие времена для предпринимателей – ФЛП строем закрываются

В связи с налоговой реформой в Украине началось массовое закрытие частных предприятий и их уход в глубокую „тень“. Дело в том, что ФЛП (физлиц-предпринимателей) с 1 января 2017 года обязали платить даже при нулевых доходах Единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 704 гривны.



Согласно данным сервиса Opendatabot, по этой причине в конце 2016 и в начале 2017 года закрылись более 100 тысяч ФЛП. Налоговое нововведение, по информации издания «Сегодня.ua.», в большей степени почувствовали предприниматели с „сезонными“ заработками.



Так, в интервью этому изданию Елена Ерёменко - председатель одного из крупнейших региональных бизнес-союзов пояснила, что большинство „сезонных“ предприятий закрывают свою деятельность документально, чтобы не уплачивать налоги, но фактически продолжают работать.



Ерёменко так аргументирует сказанное: „Положительно то, что это простимулировало закрыться тех, кто не работал, но для этого можно было найти другие рычаги. Самое главное, что закрыться должны люди, которые сезонно обеспечивали себя работой, и не для того чтобы не работать, а для того чтобы уйти в тень“.



Далее Ерёменко сказала: „Впервые за историю Украины бизнес обложили налогами с отсутствующих доходов“.



Но решение правительства Украины повысить минимальную зарплату работающим украинцам до 3200 гривен ускорило решение предпринимателей о закрытии своих предприятий.

Ведь предприятия мелкого бизнеса в своём большинстве оформляли сотрудников на минимальную зарплату в 1600 гривен. А налогов с каждого работника следует заплатить 41,5%.



Такие предприятия в основном имеют небольшие доходы и не в состоянии платить такие суммы, поэтому они вынуждены закрываться.



Для исправления данной ситуации в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №5633, по которому не успевшие самоликвидироваться предприятия освободят в первом квартале 2017 года от уплаты налога.



В пояснительной записке к законопроекту сказано: „Если такое лицо за это время не получало доходы, оно освобождается от уплаты единого социального взноса в размере 704 грн., как это было предусмотрено до 1 января 2017 года“.



Решит ли проблему освобождение от налога на три месяца? Думается, что нет. Для малых предприятий такие суммы неподъёмны, и временное приостановление уплаты налогов ничего не изменит.



А сейчас ситуация такова – как сообщают «Українські Новини», уже за первую неделю нового года было закрыто порядка 11 тысяч ФЛП…