В Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель автомобиля Hyundai при осуществлении разворота не предоставил дорогу автомобилю Daewoo Lanos.
По информации пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, в результате аварии пострадали водители обоих авто и 3 пассажира Daewoo.
На месте происшествия работали сотрудники полиции. Сведения по факту внесены в ЕРДР по предварительной квалификации ст.286 ч.1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).
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Рубрика: Происшествия
12-01-2017, 15:20
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В Мариуполе не поделили дорогу Hyundai и Daewoo: пострадали 5 человек
В Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель автомобиля Hyundai при осуществлении разворота не предоставил дорогу автомобилю Daewoo Lanos.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»