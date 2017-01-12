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Рубрика: Происшествия
12-01-2017, 15:20
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В Мариуполе не поделили дорогу Hyundai и Daewoo: пострадали 5 человек

В Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель автомобиля Hyundai при осуществлении разворота не предоставил дорогу автомобилю ‎Daewoo Lanos.

По информации пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, в результате аварии пострадали водители обоих авто и 3 пассажира Daewoo.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Сведения по факту внесены в ЕРДР по предварительной квалификации ст.286 ч.1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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