За минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 27 обстрелов, 3 из них – из тяжелого вооружения. Наибольшая активность противника была зафиксирована в районе Марьинки-Красногоровки. Здесь велся массированный минометный огонь. По подсчетам Генштаба, в сторону позиций ВСУ было выпущено более 130 минометных мин.
Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
На участке фронта от Павлополя к Широкино тяжелого вооружения не применялось. Впрочем, как и прежде, на этих рубежах стреляли в течение всех суток.
Спокойным остается и в дальнейшем район Докучаевска, а также участок фронта от Богдановки до Чермалыка.
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Рубрика: Новости Мариуполя
12-01-2017, 15:50
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Несмотря на мощные обстрелы, на Мариупольском направлении еще есть спокойные участки фронта
За минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 27 обстрелов, 3 из них – из тяжелого вооружения. Наибольшая активность противника была зафиксирована в районе Марьинки-Красногоровки. Здесь велся массированный минометный огонь. По подсчетам Генштаба, в сторону позиций ВСУ было выпущено более 130 минометных мин.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»