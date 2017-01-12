Несмотря на мощные обстрелы, на Мариупольском направлении еще есть спокойные участки фронта

За минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 27 обстрелов, 3 из них – из тяжелого вооружения. Наибольшая активность противника была зафиксирована в районе Марьинки-Красногоровки. Здесь велся массированный минометный огонь. По подсчетам Генштаба, в сторону позиций ВСУ было выпущено более 130 минометных мин.



Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



На участке фронта от Павлополя к Широкино тяжелого вооружения не применялось. Впрочем, как и прежде, на этих рубежах стреляли в течение всех суток.



Спокойным остается и в дальнейшем район Докучаевска, а также участок фронта от Богдановки до Чермалыка.