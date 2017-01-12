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Рубрика: Новости Мариуполя
12-01-2017, 16:55
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В Мариуполе проверили, как работают торговые ряды «Юг» и рынок «Солнечный»

В Мариуполе продолжают инспектировать рынки по критериям, определенным в соответствии с действующим законодательством Украины.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, сегодня рабочая группа обследовала торговые ряды «Юг» и рынок «Солнечный», расположенные в Левобережном районе города. Оценивалось состояние рынков на наличие вывесок, нумерации мест, ограждения, водоснабжения, морозильных камер, освещения, указателей, санузлов и многого другого – без чего рынок не может нормально функционировать.

После проведения обследований всех рынков, директорам будут даны рекомендации по улучшению их состояния.

Отметим, администрацией рынков проводится комплексная работа по недопущению распространения стихийной торговли.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»