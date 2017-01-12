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Рубрика: Новости Мариуполя
12-01-2017, 17:13
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В Мариуполе коммунальники будут собирать выброшенные ёлки: деревья сожгут или пустят на дрова

Скоро мариупольцы начнут выкидывать елки. Коммунальные предприятия города заблаговременно подготовились к уборке и утилизации хвойных деревьев. Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель городского головы Михаил Когут, сообщили в пресс-службе горсовета.

Так, по его словам, жилищные предприятия определят места складирования елок, будут собирать их по двору и сносить в район мусорных контейнеров. После подачи заявки за хвойными деревьями приедет «Зеленстрой» или «Коммунальник».

Все собранные елки в Центральном и Приморском районах будут доставлены для дальнейшей переработки на базу «Зеленстроя», расположенную по улице Краснофлотской, а  в Кальмиусском и Левобережном районах - сразу на участок «Теплосети».

Утилизировать деревья собираются либо дробильным аппаратом, а полученную щепу используют для сжигания в котельных, либо с помощью специальной рубильной установки делать из древесины дрова. Как пояснил заместитель городского головы, эта установка позволит сэкономить, упростить перевозку деревьев и расширить возможности применения  древесины. Например, в качестве помощи военным или по заявкам малообеспеченных жителей.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»