Осторожно: на дорогах Донецкой области возможен гололед

Сегодня туман, дождь, мокрый снег зафиксированы по всей территории Донецкой области. Через суточное колебание температур, автодороги общего пользования имеют мокрое покрытие (утром на дорогах Константиновского района местами наблюдался накат, Лиманского района - местами гололедица, Покровского и Александровского районов - местами снежная «каша»).



Синоптики прогнозируют резкое похолодание, которое может привести к гололеду на дорогах, сообщает пресс-служба САД в Донецкой области.



Облавтодор усилил контроль за состоянием дорог. На подъемах, спусках, опасных поворотах и мостах ведется обработка противогололедными материалами. Для работы задействовано около 40 ед. техники, а также увеличено количество машин и механизмов, находящихся в дежурном режиме.



Водителей призывают быть крайне осторожными и внимательными за рулем. Заранее убедиться в возможности проезда по запланированному маршруту или сообщить об осложнении движения можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы ГП «Донецкий облавтодор»: (0623) 52-22-55 или (095) 152-53-04.