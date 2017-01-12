vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1385 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
12-01-2017, 17:48
Просмотров: 323
Комментариев: 0

В Центральном районе Мариуполя организован сбор теплых вещей

В Центральном районе организована работа по сбору теплой одежды. Все желающие могут сдать вещи, которые потом выдадут малообеспеченным и нуждающимся гражданам.

Пункт приема-выдачи теплых вещей расположен в отделении адресной помощи территориального центра Центрального района по адресу пр. Мира, 75б. Он работает в будние дни, с 8:00 до 16:00.

Сейчас в пункте имеются в наличии порядка 4 тысяч единиц одежды, среди которой шарфы, шапки, брюки, свитера, пиджаки и различная верхняя одежда.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в декабре малообеспеченным и нуждающимся гражданам выдано порядка 370 единиц теплой одежды.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Заместитель мэра Мариуполя встретился с представителями ОБСЕ

Он рассказал им о планах развития города на 2017 год


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»