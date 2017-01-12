В Центральном районе организована работа по сбору теплой одежды. Все желающие могут сдать вещи, которые потом выдадут малообеспеченным и нуждающимся гражданам.
Пункт приема-выдачи теплых вещей расположен в отделении адресной помощи территориального центра Центрального района по адресу пр. Мира, 75б. Он работает в будние дни, с 8:00 до 16:00.
Сейчас в пункте имеются в наличии порядка 4 тысяч единиц одежды, среди которой шарфы, шапки, брюки, свитера, пиджаки и различная верхняя одежда.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, в декабре малообеспеченным и нуждающимся гражданам выдано порядка 370 единиц теплой одежды.
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Рубрика: Новости Мариуполя
12-01-2017, 17:48
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В Центральном районе Мариуполя организован сбор теплых вещей
В Центральном районе организована работа по сбору теплой одежды. Все желающие могут сдать вещи, которые потом выдадут малообеспеченным и нуждающимся гражданам.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»