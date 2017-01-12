В Центральном районе Мариуполя организован сбор теплых вещей

В Центральном районе организована работа по сбору теплой одежды. Все желающие могут сдать вещи, которые потом выдадут малообеспеченным и нуждающимся гражданам.



Пункт приема-выдачи теплых вещей расположен в отделении адресной помощи территориального центра Центрального района по адресу пр. Мира, 75б. Он работает в будние дни, с 8:00 до 16:00.



Сейчас в пункте имеются в наличии порядка 4 тысяч единиц одежды, среди которой шарфы, шапки, брюки, свитера, пиджаки и различная верхняя одежда.



Как сообщили в пресс-службе горсовета, в декабре малообеспеченным и нуждающимся гражданам выдано порядка 370 единиц теплой одежды.