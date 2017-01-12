В «Донецкую железную дорогу» направили дизтопливо: сейчас она обеспечена горючим на 9 дней стабильной работы

Ситуация с обеспечением дизельным топливом находится под контролем. Об этом сообщил председатель правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун.



По его словам, 762 тонны топлива уже направлены в «Донецкую железную дорогу», еще 240 тонн поступят в ближайшее время. Сейчас Дон.ж.д. обеспечена горючим, которого хватит в среднем на 9 суток стабильной работы, без перебоев движения пассажирских и грузовых поездов. Топливо поставлено на станции Красный Лиман, Красноармейск и Волноваха.



"Для снижения рисков, связанных со сложными погодными условиями, дизель для нужд «Донецкой железной дороги» направляется из трех различных станций. Так, с Новоград-Волынского уже отгружено почти 467 тонн, из Коростеня - 295 тонн, с Берегового будет отгружено 240 тонн. Таким образом, дизтопливо доставляется в кратчайшие сроки", - отметили в «Укрзализныце».