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  • В «Донецкую железную дорогу» направили дизтопливо: сейчас она обеспечена горючим на 9 дней стабильной работы

Рубрика: Новости Донбасса
12-01-2017, 18:05
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В «Донецкую железную дорогу» направили дизтопливо: сейчас она обеспечена горючим на 9 дней стабильной работы

Ситуация с обеспечением дизельным топливом находится под контролем. Об этом сообщил председатель правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун.

По его словам, 762 тонны топлива уже направлены в «Донецкую железную дорогу», еще 240 тонн поступят в ближайшее время. Сейчас Дон.ж.д. обеспечена горючим, которого хватит в среднем на 9 суток стабильной работы, без перебоев движения пассажирских и грузовых поездов. Топливо поставлено на станции Красный Лиман, Красноармейск и Волноваха.

"Для снижения рисков, связанных со сложными погодными условиями, дизель для нужд «Донецкой железной дороги» направляется из трех различных станций. Так, с Новоград-Волынского уже отгружено почти 467 тонн, из Коростеня - 295 тонн, с Берегового будет отгружено 240 тонн. Таким образом, дизтопливо доставляется в кратчайшие сроки", - отметили в «Укрзализныце».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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