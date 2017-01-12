В Мариуполь готовы вкладывать деньги для улучшениия экологии

В Мариуполе в рамках областной программы масштабного экологического мониторинга установят две стационарные станции контроля за чистотой воздуха. Они будут работать без человеческого вмешательства, результаты измерений в электронном виде смогут увидеть все желающие.



Запуск станций планируется в апреле 2017 года. Такие же станции контроля появятся в Курахово, Краматорске, Николаевке и Бахмуте.



Стоит отметить, что улучшение экологической ситуации в области является одним из приоритетов Донецкой облгосадминистрации. Так, по словам, директора департамента экологии и природных ресурсов ДонОГА Сергея Натруса, в Мариуполе хотят воплотить в жизнь еще несколько экологических проектов. Для их реализации обещают финансовую поддержку в размере 80 миллионов.

Но, как оказалось, представители мариупольской власти почему-то пока не проявили интереса к данному вопросу. При этом другие города уже стремятся получить свои деньги.