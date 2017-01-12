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Рубрика: Новости Мариуполя
12-01-2017, 18:40
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В Мариуполь готовы вкладывать деньги для улучшениия экологии

В Мариуполе в рамках областной программы масштабного экологического мониторинга установят две стационарные станции контроля за чистотой воздуха. Они будут работать без человеческого вмешательства, результаты измерений в электронном виде смогут увидеть все желающие.

Запуск станций планируется в апреле 2017 года. Такие же станции контроля появятся в Курахово, Краматорске, Николаевке и Бахмуте.

Стоит отметить, что улучшение экологической ситуации в области является одним из приоритетов Донецкой облгосадминистрации. Так, по словам, директора департамента экологии и природных ресурсов ДонОГА Сергея Натруса, в Мариуполе хотят воплотить в жизнь еще несколько экологических проектов. Для их реализации обещают финансовую поддержку в размере 80 миллионов.

Но, как оказалось, представители мариупольской власти почему-то пока не проявили интереса к данному вопросу. При этом другие города уже стремятся получить свои деньги.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»