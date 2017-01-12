Сегодня в Марьинке под обстрел попал жилой сектор по улице Ленина. В результате пострадала 64-летняя местная жительница, которая в это время находилась на собственном огороде. В нее попал осколок, сообщили в пресс-службе полиции.
??Женщина с ранениями грудной клетки была доставлена в больницу г.Курахово. Однако от госпитализации она отказалась.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Предварительная квалификация - ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
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- Жилой сектор Марьинки обстреляли: осколок снаряда попал в женщину
Рубрика: Новости Донбасса
12-01-2017, 18:55
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Жилой сектор Марьинки обстреляли: осколок снаряда попал в женщину
Сегодня в Марьинке под обстрел попал жилой сектор по улице Ленина. В результате пострадала 64-летняя местная жительница, которая в это время находилась на собственном огороде. В нее попал осколок, сообщили в пресс-службе полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»