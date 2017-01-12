Жилой сектор Марьинки обстреляли: осколок снаряда попал в женщину

Сегодня в Марьинке под обстрел попал жилой сектор по улице Ленина. В результате пострадала 64-летняя местная жительница, которая в это время находилась на собственном огороде. В нее попал осколок, сообщили в пресс-службе полиции.



??Женщина с ранениями грудной клетки была доставлена в больницу г.Курахово. Однако от госпитализации она отказалась.



На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.



Предварительная квалификация - ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.