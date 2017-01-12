vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1298 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
12-01-2017, 18:55
Просмотров: 372
Комментариев: 0

Жилой сектор Марьинки обстреляли: осколок снаряда попал в женщину

Сегодня в Марьинке под обстрел попал жилой сектор по улице Ленина. В результате пострадала 64-летняя местная жительница, которая в это время находилась на собственном огороде. В нее попал осколок, сообщили в пресс-службе полиции.

??Женщина с ранениями грудной клетки была доставлена в больницу г.Курахово. Однако от госпитализации она отказалась.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Предварительная квалификация - ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»