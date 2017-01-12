В Мангушском отделении Мариупольского отдела полиции новый руководитель

Сегодня личный состав Мангушского отделения Мариупольского отдела полиции собрали на совещание. Здесь заместитель начальника ГУНП в Донецкой области Сергей Матвийчук представил нового руководителя подразделения, сообщили в пресс-службе полиции.



Им назначен майор полиции Александр Вапиров. Профессиональный розыскник в рядах правоохранительных органов 18 лет, 14 из которых - непосредственно в одном из отделений уголовного розыска областного главка полиции. Он не раз выезжал в прифронтовый населенные пункты, такие как Авдеевка, Марьинка, где возглавлял сводные отряды полиции.

Перед новоназначенным начальником поставили задачу организовать четкую работу подразделения, сформировать боеспособный коллектив, готовый мгновенно реагировать на любые изменения в ситуации и вникать в проблемы не только личного состава, но и местных жителей.



Мангушский район имеет свою специфику. Здесь преобладает сельская местность, а летом - это курортная зона на Азовском побережье, где много мест отдыха и детских оздоровительных учреждений. За счет отдыхающих летом население Мангуша увеличивается в разы.



Территориальное отделение регистрирует в среднем 10-12 сообщений от жителей Мангуша, Бердянского, Урзуфа.