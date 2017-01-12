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Рубрика: Новости Мариуполя
12-01-2017, 19:20
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Из Мариуполя в Бердянск пытались незаконно перевезти 22 тонны лома черного металла

Во время несения службы на 619 км автодороги «Одесса - Мелитополь - Новоазовск» сотрудниками полиции был остановлен грузовой автомобиль «МАН». При проверке оказалось, что в автомобиле находится 22 тонны лома черного металла.

Как сообщили в пресс-службе полиции, документы на груз, которые предоставил водитель, вызвали сомнения у правоохранителей. Мужчина пояснил, что он работает на частном предприятии. Ему дали документы и поручили перевезти груз из Мариуполя в Бердянск.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Мангушского отделения полиции.

Выявленый факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и другие события. Проводится проверка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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