Из Мариуполя в Бердянск пытались незаконно перевезти 22 тонны лома черного металла

Во время несения службы на 619 км автодороги «Одесса - Мелитополь - Новоазовск» сотрудниками полиции был остановлен грузовой автомобиль «МАН». При проверке оказалось, что в автомобиле находится 22 тонны лома черного металла.

Как сообщили в пресс-службе полиции, документы на груз, которые предоставил водитель, вызвали сомнения у правоохранителей. Мужчина пояснил, что он работает на частном предприятии. Ему дали документы и поручили перевезти груз из Мариуполя в Бердянск.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Мангушского отделения полиции.



Выявленый факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и другие события. Проводится проверка.