На линии разграничения заработала современная система региональной безопасности

Уже несколько дней жители города Марьинка и поселка Новолуганское обращаются напрямую в областной главк полиции по бесплатной телефонной спецлинии. А с сегодняшнего дня вся работа полиции в этих населенных пунктах будет вестись через Единый аналитический сервисный центр (UASC), построенный на интеллектуальных технологиях. Это означает, что люди в зоне боевых действий смогут быстрее получать всю необходимую помощь, сообщили в пресс-службе полиции.

Сегодня глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин передал современные планшеты для групп полиции, которые несут службу в Марьинке и Новолуганском. Они позволят нарядам мгновенно получать доступ ко всем базам данных МВД и всю необходимую информацию, включая фото- и видеоконтент, еще на пути к месту происшествия.

Также генерал лично проверил работу системы, осуществив тестовый звонок в колл-центр 102.