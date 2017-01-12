Киевстар меняет тарифные планы и увеличивает стоимость своих услуг

На официальном портале «Киевстар» размещено сообщение о замене действия некоторых тарифных планов на другие в связи с прекращением их действия.



Таким образом, с 1 февраля прекращают своё действие тарифы «Все за 40», «Все за 70», «Все за 120», «Все за 95» и «Все за 150». Связана смена тарифов с ростом цен. В зависимости от тарифного плана новые пакеты дороже предыдущих на 4-65%.



Как сообщает оператор, на новые тарифные планы будут переведены пользователи данных пакетов автоматически и бесплатно.

Кроме того, с 12 января «Киевстар» закрывает 16 тарифов, оставшиеся варианты пакетов «Свободный Киевстар» дорожают, а в «29» бесплатного общения в родной сети при пополнении счёта не будет.



Новые тарифы предусматривают большее количество интернет-трафика, sms, звонков на другие операторы и иные услуги. По уточнению оператора, все бонусные и денежные средства, срок их действия для клиентов прежних тарифов остался неизменным.



Ниже в таблице указаны изменения тарифных планов.

При снятии платы за безлимитные звонки на Киевстар, не тарифицируются звонки на «Любимые номера». При снятии платы за пакет безлимитных звонков, не предоставляется совершения звонков на «Любимые номера».



„При использовании всех сообщений из пакета 100 SMS в течение суток, будет предоставлено ещё 95 пакетов по 10 SMS (стоимость каждого пакета 1,50 грн.)“, - говорится на сайте.