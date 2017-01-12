Сегодня в зоне АТО били из минометов и БМП, стреляли снайперы: ранены 3 военных

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 12 января, продолжились обстрелы на всех направлениях. Зафиксировано 38 нарушений режима "тишины".



На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали военных в Павлополе, Гнутово, Красногоровке, Марьинке и Широкино. Кроме того, из БМП велся огонь по Талаковке, в Широкино действовал снайпер.



На Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов били по позициям в Золотомм и Крымском, из гранатометов и стрелкового оружия - по Новозвановке и Новоалександровке.



На Донецком направлении на линии огня оказались Каменка, Луганское, Зайцево, Авдеевка и Троицкое. Здесь применили минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие.



В результате боевых действий трое украинских военных получили ранения.