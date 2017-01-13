vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1472 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
13-01-2017, 08:05
Просмотров: 363
Комментариев: 0

Украину посетит вице-президент США Джо Байден

15-18 января Украину посетит вице-президент США Джо Байден. Также в его планах поездка на Всемирный экономический форум в Давосе.

«В Украине вице-президент проведет двусторонние встречи с президентом страны Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Поездка вице-президента в Украину подчеркнет поддержку США и его личное участие в обеспечении поддержки независимости Украины, демократического развития, процветания и безопасности», - передает посольство Соединенных Штатов в Киеве заявление Белого дома.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Савченко обнародовала списки пленных и политзаключенных

29 листов с фамилиями опубликованы на ее странице в соцсетях


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»