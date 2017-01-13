15-18 января Украину посетит вице-президент США Джо Байден. Также в его планах поездка на Всемирный экономический форум в Давосе.
«В Украине вице-президент проведет двусторонние встречи с президентом страны Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Поездка вице-президента в Украину подчеркнет поддержку США и его личное участие в обеспечении поддержки независимости Украины, демократического развития, процветания и безопасности», - передает посольство Соединенных Штатов в Киеве заявление Белого дома.