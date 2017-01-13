Улицы Мариуполя перед Старым Новым годом превратились в сказку

Понижение температуры и выпадение пышного снега преобразили город до неузнаваемости. Жители сообщили, что улицы стали похожи на очень красивые декорации к сказке. Необходимо отметить, что подобный сюрприз природа сделала для Мариуполя и в Новый год.
Понижение температуры и выпадение пышного снега преобразили город до неузнаваемости. Жители сообщили, что улицы стали похожи на очень красивые декорации к сказке. Необходимо отметить, что подобный сюрприз природа сделала для Мариуполя и в Новый год.
Донецкая ОГА хочет реализовать в городе несколько экологических проектов
Для малообеспеченных и нуждающихся граждан