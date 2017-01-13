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Рубрика: Новости Мариуполя
13-01-2017, 08:23
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[Фото]

Улицы Мариуполя перед Старым Новым годом превратились в сказку

Понижение температуры и выпадение пышного снега преобразили город до неузнаваемости. Жители сообщили, что улицы стали похожи на очень красивые декорации к сказке. Необходимо отметить, что подобный сюрприз природа сделала для Мариуполя и в Новый год.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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