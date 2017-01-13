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Рубрика: Новости Донбасса
13-01-2017, 09:01
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На Донбассе увеличивается количество обстрелов: бьют из тяжелой артиллерии, ранены 3 военных

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на востоке Украины насчитали 78 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий ранения получили 3 военнослужащих.

На Луганском направлении в районе Калиново, Попасной и Новозвановки применили 152-миллиметровую ствольную артиллерию. Также позиции возле Золотого, Сентяновки, Новозвановки, Крымского и Новоалександровки обстреливали из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении в ход пошли минометы, гранатометы, стрелковое оружие и вооружение БМП.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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