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Рубрика: Новости Мариуполя
13-01-2017, 09:46
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Мариупольцев до вечера оставят без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 13 января, в связи с проведением ремонтных работ до 18:00 прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • пр. Металлургов, 83-97
  • бульвара Шевченко, 70.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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