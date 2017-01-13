Мариупольцев до вечера оставят без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 13 января, в связи с проведением ремонтных работ до 18:00 прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- пр. Металлургов, 83-97
- бульвара Шевченко, 70.
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 13 января, в связи с проведением ремонтных работ до 18:00 прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
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