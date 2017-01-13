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Рубрика: Новости Донбасса
13-01-2017, 10:00
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В ДНР заявили, что морпехи, пропавшие в секторе «М», погибли, подорвавшись на мине

В ДНР подтверждают, что нашли тела трех военнослужащих ВСУ, которых считали пропавшими. Их обнаружили в 500 метрах от первого рубежа линии обороны в районе села Октябрь (к югу от Донецка).

Здесь уверяют, что морпехи подорвались на мине.

«11 января военнослужащими ДНР была проведена эвакуация трех тел украинских военных в 3 км юго-западнее населенного пункта Октябрь. Тела были найдены на расстоянии 500 метров от переднего края обороны наших подразделений. Причиной гибели группы стал подрыв военнослужащих на минном поле», — рассказал изданию ДАН заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В ближайшее время тела передадут украинской стороне.




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Редакция «Мариупольских новостей»