В ДНР заявили, что морпехи, пропавшие в секторе «М», погибли, подорвавшись на мине

В ДНР подтверждают, что нашли тела трех военнослужащих ВСУ, которых считали пропавшими. Их обнаружили в 500 метрах от первого рубежа линии обороны в районе села Октябрь (к югу от Донецка).

Здесь уверяют, что морпехи подорвались на мине.

«11 января военнослужащими ДНР была проведена эвакуация трех тел украинских военных в 3 км юго-западнее населенного пункта Октябрь. Тела были найдены на расстоянии 500 метров от переднего края обороны наших подразделений. Причиной гибели группы стал подрыв военнослужащих на минном поле», — рассказал изданию ДАН заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В ближайшее время тела передадут украинской стороне.