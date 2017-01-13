В Мариуполе ожидается вторая волна заболеваемости гриппом и ОРВИ

Мариупольский городской филиал ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» информирует, что с 6 по 12 января в лечебно-профилактические учреждения города обратились за медицинской помощью 1996 человек с признаками ОРВИ, из которых у 37 больных был установлен диагноз «грипп». Это на 18,5% меньше, чем на предыдущей неделе, и на 38,6% ниже эпидемического порога.

В 13 областях Украины показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превышают эпидемический порог. По прогнозам «Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины», вторая волна роста заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается уже с середины января.

Чтобы уберечь себя от второй волны респираторных вирусных заболеваний, перед выходом из дома рекомендуется смазать носовые ходы оксолиновой мазью, а по приходу домой вымыть руки и промыть носовые ходы с мылом. Такие простые мероприятия помогут вам уберечь себя и своих близких от недуга.

Напомним: при появлении симптомов ОРВИ или гриппа необходимо оставаться дома и обратиться за помощью к врачу.