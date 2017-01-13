В секторе «М» нашли обгоревший ранец российского военного и боеприпасы

Украинские силовики во время зачистки «серой зоны» нашли в районе Славного в Марьинском районе ранец российского военнослужащего и боеприпасы: короб с лентами и патронами калибра 7,62 мм общим количеством 200 ед., две гранаты (Ф-1, РГД-5), противопехотную мину МОН-50 и индивидуальный перевязочный пакет.

В пресс-центре СБУ сообщают: «Прорабатывая информацию о присутствии в "серой зоне" диверсионной группы террористов ДНР, правоохранители обнаружили на территории часть обгоревшего ранца десантника (с маркировкой ЗАО "БШГК" г. Богородск РД-54 ТО 90-04-03-93 арт. 3451-ПУ-БШ 4 августа). Ранец является элементом боевого снаряжения военнослужащих ВС РФ, о чем указывает клеймо фабрики-производителя и цветовая гамма, которая используется в российской армии».