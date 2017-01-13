В Украине прекратили трансляцию канала «Телекуб»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания прекратил трансляцию канала «Телекуб» в украинских кабельных сетях, но пока только временно – сроком на 3 месяца.

Причина тому – показ запрещенных российских сериалов, среди которых "Мент в законе" (9-й сезон), "Профиль убийцы 2", "Стреляющие горы", "Золотые парни", "Надежда".

Председатель Национального совета Юрий Артеменко отметил, что телеканал "Телеклуб" имеет юрисдикцию Германии, которая ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, поэтому регулятор не может изъять его из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции, по обычной процедуре.