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Рубрика: Новости Украины и мира
13-01-2017, 11:51
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В Украине прекратили трансляцию канала «Телекуб»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания прекратил трансляцию канала «Телекуб» в украинских кабельных сетях, но пока только временно – сроком на 3 месяца.

Причина тому – показ запрещенных российских сериалов, среди которых "Мент в законе" (9-й сезон), "Профиль убийцы 2", "Стреляющие горы", "Золотые парни", "Надежда".

Председатель Национального совета Юрий Артеменко отметил, что телеканал "Телеклуб" имеет юрисдикцию Германии, которая ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, поэтому регулятор не может изъять его из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции, по обычной процедуре.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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