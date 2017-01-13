Используют ли в Мариуполе запрещенную пиротехнику?

Уже несколько дней в зоне АТО, куда входит и Мариуполь, запрещено использование пиротехники. Однако в нашем городе этот запрет не раз нарушался.
Используют ли мариупольцы фейерверки и салюты – выясняли журналисты «До ТеБе».
Уже несколько дней в зоне АТО, куда входит и Мариуполь, запрещено использование пиротехники. Однако в нашем городе этот запрет не раз нарушался.
Используют ли мариупольцы фейерверки и салюты – выясняли журналисты «До ТеБе».
В обменниках доллар уже «перевалил» за 29
А пока число заболевших уменьшается