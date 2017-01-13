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Рубрика: Новости Мариуполя
13-01-2017, 14:01
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Используют ли в Мариуполе запрещенную пиротехнику?

Уже несколько дней в зоне АТО, куда входит и Мариуполь, запрещено использование пиротехники. Однако в нашем городе этот запрет не раз нарушался.

Используют ли мариупольцы фейерверки и салюты – выясняли журналисты «До ТеБе».




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Редакция «Мариупольских новостей»