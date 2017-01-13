В Волновахе женщина нашла в собственном доме два гранатомета

В полицию обратилась 44-летняя жительница Волновахи, которая сообщила об опасной находке в своем доме. По ее словам, в летней кухне под кроватью она обнаружила два боеприпаса.

Прибывшие на место происшествия силовики информацию подтвердили: это были два РПГ- 26, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Как пояснила женщина, она живет по соседству, а указанный дом сдавала. Однако уже 5 месяцев там никто не живет, помещение пустует.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.