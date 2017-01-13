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Рубрика: Новости Донбасса
13-01-2017, 15:26
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Завтра после обстрелов запустят Донецкую фильтровальную станцию, в Авдеевке появится вода

Сегодня, 13 января, были завершены ремонтные работы на линии электропередач, которая питает Донецкую фильтровальную станцию. Напомним, она была перебита в результате обстрелов, ДФС была вынуждена остановить работу.

Запуск станции планируется на завтра, сообщает пресс-служба КП «Компания «Вода Донбасса».

В сообщении предприятия говорится: «Специалисты ДТЭК «Донецкоблэнерго» закончили работы по восстановлению линии электропередачи 35 кВ, от которой осуществляется электроснабжение Донецкой фильтровальной станции (ДФС). В настоящее время проводятся мероприятия по подключению электрооборудования ДФС. Запуск в работу фильтровальной станции планируется на завтра».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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