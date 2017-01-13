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Рубрика: Новости Донбасса
13-01-2017, 15:44
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На борьбу с непогодой на автодороги Донетчины вышло около 80 единиц специализированной техники

Минувшей ночью в результате неблагоприятных погодных условий на дорогах образовалась ледяная корка. В связи с этим дорожники и правоохранители начали работу в усиленном режиме, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Для предотвращения образования снежно-ледового наката на автодорогах области осуществляется уборка снега и предупредительные мероприятия по обработке дорожного покрытия противогололедными материалами. На автодорогах задействовано около 80 единиц дорожной техники, а именно: 50 комбинированных дорожных машин, 22 трактора и 6 грейдеров.

Водителям и пешеходам рекомендуют быть осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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