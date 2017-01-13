На Мариупольском направлении наблюдается снижение интенсивности боевых действий

За минувшие сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 36 нарушений режима прекращения огня. Абсолютное большинство из них – неприцельные.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

В районе Марьинки-Красногоровки было на порядок спокойнее, чем сутками ранее. Не зафиксировано ни одного случая применения запрещенного Минскими договоренностям оружия.

Аналогичное уменьшение интенсивности боевых действий наблюдалось на участке фронта Павлополь – Широкино, где большинство обстрелов были с применением легкого вооружения и неприцельными. В случае с использованием минометов на этом участке фронта – применяли их скорее с целью провокации. Как следствие – ни один снаряд не попал по нашим позициям.

На линии фронта от Докучаевска до Чермалыка режим тишины придерживался примерно.