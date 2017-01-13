Мариупольские «Зеленые ростки» с помощью театрализованных сценок рассказали о проделанной работе

В Мариуполе «Зеленые ростки» подвели итоги работы за год. Юные экологи сделали это необычным образом – в виде театрализованных сценок, главная тема которых – защита окружающей среды.

А за год эти дети сделали немало: прошли школу дебатов и ландшафтного дизайна, находили родники и высаживали растения. Помогает им в этом компания «Метинвест» - в прошлом году на реализацию этой программы выделили 400 тысяч гривен.

Кроме сценок, к Старому Новому году подготовили постановки, праздничную программу и подарки.