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Рубрика: Новости Мариуполя
13-01-2017, 18:42
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Непогода в Мариуполе: на дорогах буксует общественный транспорт и увеличилось количество ДТП

Минувшей ночью на Мариуполь обрушилась непогода: улицы замело снегом, на смену плюсовой температуре пришел мороз, в результате чего дороги покрылись ледяной коркой. Сегодня уже произошло несколько ДТП из-за гололеда, а транспорт, особенно общественный, начал буксовать. В первую очередь, было затруднено движение на окраинах, куда еще не успела добраться техника.

Коммунальщики работают с утра, не покладая рук, но результаты их работы появились лишь к обеду. Во второй половине дня перешли к расчистке второстепенных дорог.

В выходные дни синоптики прогнозируют потепление, но премьер-министр Владимир Гройсман уверен: чтобы не возникло аварийных ситуаций, непогоду надо опережать.

«Я видел эти героические усилия много лет. Когда все ждали, когда снег выпадет, потом перекрывали дороги и начинали их чистить. Это не наш путь. Наш путь на момент осадков технологически делать таким образом работу, чтобы в принципе асфальтное покрытие оставалось черным», - подчеркнул премьер.

На покупку новой спецтехники уже выделено 250 миллионов гривен, в планах – еще 500 миллионов. По словам Гройсмана, вся техника будет украинского производства.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»