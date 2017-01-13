В Мариуполе продолжается борьба с незаконными МАФами

В Мариуполе продолжает работу специальная комиссия, которая следит за законностью размещения на улицах города МАФов. Все павильоны должны вести законную деятельность и отвечать архетипу, разработанному городским советом: только в этом случае владелец может «спать спокойно».

На полигоне твердых бытовых отходов уже находятся 20 киосков, владельцы которых решили пойти по "незаконной тропе". Их участь может постигнуть и другие киоски, которые не пройдут проверку.

Сейчас комиссия проводит рейды в Центральном районе.